Goed nieuws voor Nina Derwael: EK artistieke gymnastiek heeft een nieuwe datum gevonden

Nina Derwael heeft goed nieuws gekregen. Het EK artistieke gymnastiek werd eind april namelijk uitgesteld, maar er is een nieuwe datum gevonden. Zo zou het in december doorgaan in Baku.

Normaal gezien ging het EK artistieke gymnastiek door van 30 april tot 3 mei in Parijs, maar door het coronavirus werd er beslist om het EK uit te stellen. Er is nu een andere datum en een andere locatie gevonden, want volgens Het Laatste Nieuws zou het EK nu in december doorgaan in Baku. Goed nieuws dus voor Nina Derwael. Ze werd in het verleden al Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers. Vorig jaar was de Belgische er echter niet bij op het EK, omdat ze zich wilde focussen op het WK.