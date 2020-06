UFC: het eerste evenement op "fight island" is meteen met enkele topwedstrijden

Dana White, de president van de UFC, heeft het eerste evenement bekendgemaakt op "fight island", een eiland in Abu Dhabi. Het belooft een spektakel te worden, want er staan meteen drie titelgevechten op het programma.

"Yas Island", een eiland in Abu Dhabi, is tegenwoordig omgevormd tot "Fight island". Daar zullen binnenkort enkele UFC-evenementen doorgaan. Het eerste evenement, UFC 251, beloof meteen een spektakel te worden.

Het gaat door op 11 juli en er staan drie titelwedstrijden op het programma. Zo staat er in de welterweight een duel tussen de kampioen Kamaru Usman en de uitdager Gilbert Burns op het programma. Burns won enkele weken geleden nog tegen Tyron Woodley, een ex-kampioen.

In de featherweight is het dan weer uitkijken naar een titelgevecht tussen kampioen Alexander Volkanovski en Max Holloway. Petr Yan en Jose Aldo zullen elkaar dan weer bekampen in het titelgevecht in de bantamweight.