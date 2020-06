Historische UFC Fight Night: Mazany houdt het slechts 22(!) seconden uit, ook 2 andere kampen duren geen minuut

De UFC heeft nog altijd de verdienste dat het ons spektakel is blijven bieden in coronatijden. Wat ze het voorbije weekend meemaakten tijdens de UFC Fight Night, tartte echter alle verbeelding. De eerste drie kampen werden één voor één beslecht binnen de minuut.

De kortste UFC-kamp zat er na welgeteld 22 seconden al op. Bij de bantams moest de scheidsrechter dan al tussenkomen, want Julia Avila was Gina Mazany ferme klappen aan het verkopen. Mazany leek ook iets te zwaar te staan. In elk geval: Julia Avila was veruit de sterkste vrouw in deze kamp.

Ze waren er in Las Vegas aan begonnen met een gevecht tussen Christian Aguilera en Anthony Ivy. Vooral het hoofd van Ivy kreeg het zwaar te verduren. Ivy bleef maar incasseren en na 59 seconden werd Aguilera al uitgeroepen tot de winnaar.

NAM COUNTERT RAAK

Wie dacht dat Zarrukh Adashev en Tyson Nam dan wel voor een lange strijd zouden zorgen, was er aan voor de moeite. In deze bantams-kamp wilde Adashev wel initatief nemen, maar liep hij op een rake counterpunch van Nam. Adashev kreeg vervolgens zijn tegenstander ook nog eens helemaal op zich. Daar had de Oezbeek niet van terug. Nam had na 32 seconden gewonnen spel.