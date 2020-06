Belgische bokser, gekend als de man die zeven ronden legende Sugar Ray Robinson aan de praat hield, is overleden

Sugar Ray Robinson is als één van de beste boksers aller tijden een echte legende. Voor wie tegen hem mocht boksen, was dat een hele eer. Emiel Sarens maakte er in 1963 het beste van en zal door die kamp nooit vergeten worden. Sarens is op 83-jarige leeftijd overleden.

Sarens timmerde zelf in de jaren '60 aan zijn eigen bokscarrière. Hij plaatste zich voor de Olympische Spelen van 1960. Hij was amper 23 toen hij in Rome aan de Spelen mocht deelnemen. Sarens werd er wel al uitgeschakeld in zijn eerste kamp.

Drie jaar later volgde dan het hoogtepunt uit zijn loopbaan, met een kamp tegen de dan al 42-jarige Sugar Ray Robinson. Bovendien ging het gevecht door in België, in het Antwerpse Sportpaleis. Sarens bleef zeven ronden lang overeind tegen de Amerikaanse klasbak.

VOOR EEUWIG

In de achtste ronde sloeg Robinson Sarens wel KO, maar het is een sportevenement dat eeuwig zal bij blijven. Net als Emiel Sarens zelf. Aan zijn leven is nu helaas een einde gekomen. Sarens overleed in Antwerpen. Onze redactie wenst familie en vrienden veel sterkte.