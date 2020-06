Trump geeft gratie aan NFL-speler die begon met knielen

Verandert Donald Trump dan toch van mening? In het begin vond hij het absoluut niet fijn dat zwarte spelers knielden tijdens het volkslied om een statement de maken. En Kaepernick, de speler die ermee begon, was helemaal persona non grata voor de Amerikaanse president.

Trump zegt nu dat Kaepernick een nieuwe kans verdient "als hij goed genoeg is." Kaepernicks contract werd in 2017 ontbonden bij de San Fransisco 49'ers. Tijdens dat seizoen begon hij met het knielen tijdens het volkslied uit protest tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Kaepernick mag van de president dus opnieuw spelen van de president. Maar knielen tijdens het volkslied vindt hij nog altijd not done en respectloos. "Je zou recht moeten staan met je hand op je hart of saluerend. Je moet niet knielen tijdens het volkslied."