UFC Fight Night: Main event in de Lightweight op het programma

Er staat dit weekend opnieuw een evenement in de UFC op het programma. Het Main event is in de Lightweight tussen Dustin Poirier en Dan Hooker. Poirier wordt gezien als de grote favoriet voor dit gevecht.

In de nacht van zaterdag op zondag is er opnieuw een UFC-evenement. Het Co-main event (het gevecht voor het Main event) is in de Welterweight tussen Mike Perry (13 overwinningen en 6 nederlagen) en Micky Gall (6 overwinningen en 2 nederlagen). Het duel waar iedereen naar uitkijkt is het Main event van de avond. In de Lightweight neemt de populaire Dustin Poirier (25 overwinningen en 6 nederlagen) het op tegen Dan Hooker (20 overwinningen en 8 nederlagen).