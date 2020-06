Bokslegende Duran opgenomen in ziekenhuis met Covid-19

Bokslegende Roberto Duran is in het ziekenhuis beland. De Panamees zou besmet zijn geraakt met het Coronavirus.

Duran is een risicopatiënt, vanwege de longoedeem die hij in 2001 opliep. “Voorlopig vertoont hij niet al te veel symptomen. Het lijkt wat op een verkoudheid. Hij moet niet beademd worden en ligt niet op intensieve zorgen. De ziekenhuisopname kwam er eerder ter observatie”, gaf zijn zoon aan via Instagram.

Duran is vooral bekend vanwege de legendarische gevechten tussen hem en Sugar Ray Leonard. Duran werd vier keer wereldkampioen en staat in de geschiedenisboeken als een van de beste boksers aller tijden.