Sponsors van Washington Redskins vragen om gecontesteerde naam te veranderen

FedEx, het Amerikaanse bezorgbedrijf, is hoofdsponsors van de Footballploeg uit Washington en heeft verzocht bij de clubleiding om de gecontesteerde naam te veranderen. De term 'redskins' is kwetsend voor de 'native Americans' en sinds de dood van George Floyd klinkt de schreeuw om zulke termen uit de maatschappij te bannen luider dan ooit.

Niet alleen hoofdsponsor FedEx heeft om een naamsverandering gevraagd. Ook andere geldschieters zouden de naam liever anders zien. Ook de coach van het team zit er niet dat de club in de toekomst onder een andere naam verder gaat.

