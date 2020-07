🎥 UFC: Main Event gaat dan toch door en wordt misschien zelfs gewoon nog beter! Usman krijgt nieuwe, sterke tegenstander

Komend weekend staat er opnieuw een UFC-evenement op het programma. Het zal voor de eerste keer doorgaan op "Fight Island" in Abu Dhabi. Het eerste evenement op het eiland is meteen een voltreffer, want er staan drie titelgevechten op het programma.

Eerder gaven we al mee dat het duel tussen wereldkampioen in de Welterweight Kamaru Usman en Gilbert Burns niet kon doorgaan, omdat Burns positief heeft getest op het coronavirus. Toch heeft Usman een nieuwe tegenstander gekregen. Deze tegenstander is niemand minder dan Jorge Masvidal. Masvidal heeft in zijn carrière al 35 keer gewonnen en 13 keer verloren. Hij wil komend weekend dus een gooi doen naar de titel. Masvidal zorgt altijd voor heel wat spektakel en hij heeft misschien ook wel voor één van de mooiste knockouts uit de geschiedenis gezorgd. Deze knockout kan u onder het artikel terugvinden. De andere titelgevechten gaan tussen Alexander Volkanovski en Max Holloway (Featherweight) en tussen José Aldo en Petr Yan (Bantamweight).