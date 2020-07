Het miljoenencontract van NFL-ster Patrick Mahomes in cijfers

Patrick Mahomes werd plots de bestbetaalde sporter ter wereld. De komende 10 jaar strijkt hij zo'n 445 miljoen euro op.

In de deal zit ook nog eens een salary cap, waardoor hij momenteel niet meer kan verdienen. Maar moest die bovengrens verhoogd worden, dan zal ook het salaris van Mahomes stijgen. Om er even bij stil te staan hoeveel geld de NFL-ster de komende jaren zal verdienen, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat wiskundige oefeningen te maken.

Mahomes ontvangt de komende 10 jaar elk jaar 44,5 miljoen euro. Dat betekent dat er elke week zo'n 855.700 euro op zijn rekening zal verschijnen. Dagelijks betekent dit meer dan 120.000 euro. Elke seconde van de dag verdient Mahomes 1,4 euro. Begin maar eens te tellen.

Met het contract wordt hij de bestbetaalde sporter aller tijden. Van Lionel Messi of LeBron James is geen sprake. De Standaard maakte een lijst met daarop de bestbetaalde sporters aller tijden.

1. Patrick Mahomes - American Football - 445 miljoen - 10 jaar - 44,5 miljoen per jaar

2. Mike Trout - Baseball - 380 miljoen - 12 jaar - 31 miljoen per jaar

3. Canelo Álvarez - Boksen - 323 miljoen - 11 gevechten - 29 miljoen per gevecht

4. Bryce Harper - Baseball - 292 miljoen - 13 jaar - 29, 3 miljoen per jaar

5. Giancarlo Stanton - Baseball - 290 miljoen - 13 jaar - 22 miljoen per jaar

6. Gerrit Cole Baseball - 290 miljoen - 9 jaar - 32,8 miljoen per jaar

7. Lionel Messi - Voetbal - 280 miljoen euro - 4 jaar - 70 miljoen per jaar

8. Manny Machado - Baseball - 266 miljoen - 10 jaar - 26,6 miljoen per jaar

9. Nolan Arenado - Baseball - 230 miljoen - 8 jaar - 28,8 miljoen per jaar

10. Cristiano Ronaldo - Voetbal - 224 miljoen - 4 jaar - 56,4 miljoen euro per jaar