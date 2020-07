Komend weekend is het zo ver! Opening "Fight Island" is een feit

Dit weekend staat het grootste UFC-evenement van 2020 op het programma. Er staan drie titelgevechten op het programma en er zal voor het eerst gevochten worden op "Fight Island" in Abu Dhabi.

In de UFC zijn ze helemaal klaar voor de eerste editie op "Fight Island". Er zal gevochten worden op het strand en met de zee op de achtergrond is het een schitterend decor. Met ook nog eens enkele topwedstrijden belooft het een geweldig evenement te worden.

In de Welterweight staat een titelgevecht tussen Kamaru Usman en Jorge Masvidal op het programma. Ook in de Featherweight is er een titelgevecht tussen Alexander Volkanovski en Max Holloway. Tenslotte volgt er ook nog een titelgevecht in de Bantamweight: de ervaren Jose Aldo vecht tegen Petr Yan.