Officieel: Delfine Persoon krijgt haar herkansing tegen Katie Taylor

Delfine Persoon krijgt wel degelijk de kans op eerherstel. Haar veelbesproken kamp tegen Katie Taylor in New York veroorzaakte veel ophef. Persoon verloor, maar vele experts vonden de uitslag onterecht. Er komt een rematch in augustus.

Na de controversiële kamp op 1 juni 2019 dook vrijwel onmiddellijk de piste van een herkansing op. Alleen was het de vraag of die er ooit echt zou komen. Na verloop van tijd werd zo'n herkansing steeds meer realistischer en recent werden de plannen dan ook concreet. Even kwam er nog een kink in de kabel toen Eddie Hearn, de promotor van Katie Taylor, zich niet aan de afspraken leek te houden. Maar het akkoord is er nu toch: Persoon en Taylor zullen tegen mekaar vechten op 22 augustus in het Engelse Brentwood. WBC-WERELDTITEL OP HET SPEL Er zal ook veel op het spel staan. Als Persoon de kamp in Brentwood wint, kan ze zo de WBC-wereldtitel veroveren.