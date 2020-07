Delfine Persoon stoomt zich helemaal klaar voor rematch tegen Katie Taylor: "Hopelijk verloopt de kamp eerlijker"

Het komt er dan toch van: Delfine Persoon mag het opnieuw gaan opnemen tegen de Ierse Katie Taylor, na hun omstreden kamp vorig jaar in juni.

In in Madison Square Garden in New York was de inzet bijzonder groot. Taylor zette haar wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO op het spel voor de titel van onbetwiste wereldkampioen bij de lichtgewichten.

De Ierse haalde het uiteindelijk op punten van Persoons, maar de beslissing van de jury was niet onomstreden. Het zorgde voor de nodige ophef, maar onze landgenote krijgt nu de kans op wraak.

Thuisvoordeel?

Op 22 augustus zullen de twee boksers elkaar opnieuw treffen. Nu in Brentwoord. “Dit is de achtertuin van haar manager. Dat is een speciale locatie en bovendien zal de kamp zich afspelen zonder publiek. Er is wat getouwtrek aan voorafgegaan maar uiteindelijk hebben we het contract deze namiddag ondertekend. Men wou wat foefelen met de taksen omdat ik boks in bijberoep, maar dat is nu van de baan.”

Conditie op punt

“Dat is een zeer korte voorbereidingsperiode maar dat moet lukken. Ik heb mijn basisconditie steeds onderhouden en ik ga, zoals steeds, vol voor de zege. Ik ken haar nu wel en weet zo welke werkpuntjes ik heb. We gaan nu naar sparringpartners zoeken die dezelfde stijl van Taylor hebben. En dan is het hopen dat de jury nu een eerlijk oordeel velt en dus niet doet zoals in New York.”