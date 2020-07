Officieel: NFL-ploeg Washington neemt afscheid van meer dan 80 jaar oude naam vanwege het racismedebat

Het gaat écht gebeuren: de NFL-ploeg van Washington verandert zijn naam en dit vanwege het racismedebat dat helemaal op de voorgrond is getreden sinds de dood van George Floyd. Al 83 jaar gaat de ploeg door het leven als Washington Redskins, maar 'Redskins' verdwijnt nu uit de clubnaam.

In de Amerikaanse ploegsporten hebben alle teams naast de naam van hun stad of gemeente ook een soort bijnaam. Maar het is veel meer dan dat, want het vormt mee de officiële clubnaam. Zo is het dat er in het American football tot heden sprake was van de Washington Redskins.

De naam 'Redskins' is al langer controversieel. Nu het racismedebat weer zo actueel werd, dreigden verschillende sponsors de financiering van de club stop te zetten als er niet van naam veranderd zou worden. Dat gebeurt nu ook: Washington laat weten dat het niet langer de naam Redskins zal gebruiken.

Dat betekent dat de ploeg ook een nieuw logo moet krijgen. Eigenaar Dan Snyder en coach Don Rivera werken samen om een nieuwe naam en een nieuw logo te bedenken. De naam Redskins maakte 87 jaar lang deel uit van het American football, want voor de ploeg in Washington ging spelen, kwam die voor de stad Boston ook al vier jaar uit met diezelfde naam. Washington won al drie keer de Super Bowl en werd in totaal vijf keer kampioen.