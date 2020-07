Hoe verliep het eerste UFC-evenement op "Fight Island"? Een overzicht

Het voorbije weekend stond met "UFC 251" het eerste UFC-evenement op Fight Island op het programma. Er stonden enkele kraker op het programma, maar echte verrassingen kregen we niet.

De drie titelgevechten bij de mannen werden gewonnen door de favorieten. Petr Yan haalde het van José Aldo na een KO/TKO in de laatse ronde, Alexander Volkanovski won van Max Holloway na de decision en ook Kamaru Usman won na de decision van Jorge Masvidal.

Toch zijn er rond twee titelgevechten heel wat controverse. Zo zouden veel mensen in het duel tussen Alexander Volkanovski en Max Holloway de laatstgenoemde aanduiden als winnaar. De jury koos uiteindelijk voor Volkanovski en het zou wel eens een beslissing met zware gevolgen kunnen zijn.

Dana White, de president van de UFC, was niet te spreken over de beslissing en de mensen van de jury zouden zelfs moeten vrezen voor hun baan.

White was ook niet te spreken over de scheidsrechter in het duel tussen Yan en Aldo. De scheidsrechter krijgt heel wat kritiek omdat hij de wedstrijd niet stop wilde zetten op het moment dat Aldo een pak slaag kreeg van Yan.