Vreselijk nieuws: 20-jarige kunstschaatsster is overleden

Ekaterina Alexandrovskaya is overleden. Volgens verschillende media zou de Russisch-Australische zelf een einde aan haar leven gemaakt hebben. Enkele agenten vonden haar lichaam in haar appartement in Moskou en er lag een afscheidsbrief. Ze werd 20 jaar oud.

Volgens Het Laatste Nieuws had Alexandrovskaya in het verleden al heel wat successen geboekt. Ze werd namelijk wereldkampioene in het paardrijden bij de junioren. Met het kunstschaatsen was ze er onder meer bij op de Olympische Winterspelen in 2018. Begin 2020 was ze gestopt, aangezien ze te vaak last had van blessures.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Je kan ook terecht op de website www.zelfmoord1813.be.