Als O'Sullivan geen wereldkampioen wordt, verliest hij liefst op dag 1: "Waarom 17 dagen verkwisten in plaats van 1?"

Vanaf 31 juli gaat het WK Snooker van start in het legendarische Crucible Theatre in Sheffield. Wie ook van de partij zal zijn, is woelwater Ronnie 'The Rocket' O'Sullivan. Naar aanloop van het toernooi, heeft hij zich in de Engelse media nog eens laten gaan.

O'Sullivan kan voor de zesde keer wereldkampioen worden. Overal waar hij start, is hij favoriet. Maar overal waar hij start, is niemand zeker van het vormpijl waarin hij verkeert. "Ik hou niet zoveel van snooker dat ik daarvoor geweldig kan afzien", bekent hij. "Ik zou ook liever in de eerste ronde verliezen dan in de finale. Waarom zou je 17 dagen verspillen op een toernooi terwijl je er ook maar eentje kan verspillen? Maar ik wil natuurlijk wel gewoon het toernooi winnen", is hij eerlijk. Toekomst O'Sullivan is ondertussen 44, ook in de snookerwereld is dat een respectabele leeftijd. Maar stoppen ziet hij zich nog niet doen. "Ik kan makkelijk tot mijn 55e of 60e spelen. Als ik zie wie er nu opkomt... dat is geen fenomenaal niveau. Ik train nu zo goed als nooit en win ook toernooien, ik heb de sport nog nodig en speel het nog heel graag", besluti de flamboyante Engelsman.