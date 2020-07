UFC neemt afscheid van 'Fight Island" met een knaller! Een overzicht van de wedstrijden dit weekend

Komend weekend zal er (voorlopig?) voor de laatste keer gestreden op "fight island". We krijgen nog wel een zeer leuk evenement om naar te kijken, want er staan enkele spannende wedstrijden op het programma.

Zo zullen ze 15(!) gevechten te zien zijn en 7 van die 15 wedstrijden staan op de main card. Zo zal er onder meer een duel op het programma staan tussen Fabricio Werdum en Alexander Gustafsson in de heavyweight, maar ook Mauricio Rua en Antonio Rogerio Nogueira vechten tegen elkaar in de Light Heavyweight.

Na het duel tussen Mauricio Rua en Antonio Rogerio Nogueira is het tijd voor de "Main Event" van de avond. In de Middleweight zullen Robert Whittaker en Darren Till het tegen elkaar opnemen. Whittaker staat voorlopig op de tweede plaats in de Middleweight-ranking met 20 overwinningen en 5 nederlagen, terwijl Darren Til aan het opkomen is met een zevende plaats en een record van 18 overwinningen en slechts 2 nederlagen.