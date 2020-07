Ex-coach van Aagje Vanwalleghem mishandelde jonge turnsters: "Issue tot op heden ook in België aanwezig"

Onthutsend nieuws aangaande misbruik in de sport. Een ex-coach van Aagje Vanwalleghem, de Nederlander Gerrit Beltman, geeft toe jonge turnsters te hebben mishandeld en vernederd. Vanwalleghem heeft ook al gereageerd op dit onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt.

Beltman deed zijn bekentenis over het fysiek en geestelijk mishandelen van turnsters op training in het Noordhollands Dagblad. In de jaren 2000 coachte hij ook voormalig Belgische topturnster Aagje Vanwalleghem. Zij reageerde op Instagram.

"Naar aanleiding van de recent verschenen artikels betreffende het zeer actuele topic mental en physical abuse bij gymnasten, kan ik niet anders dan ingaan op dit issue dat helaas tot op heden ook hier in België aanwezig is binnen de gymnastiek", schrijft Vanwalleghem.

"Als pionier in het Belgische turnen pleit ik voor een turnwereld waarin een gymnast zijn of haar talenten op een verantwoorde manier kan ontplooien. Mental en physical abuse in eender welke sport kan niet", stelt Vanwalleghem duidelijk.