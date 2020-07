Dimitri Van den Bergh heeft winst prestigieuze World Matchplay darts te danken aan lockdown

Dimitri Van den Bergh kon als debutant de prestigieuze World Matchplay darts binnenhalen en hij weet maar al te goed wat daaraan heeft bijgedragen.

"Dankzij de lockdown heb ik die titel weten te pakken", vertelt Dancing Dimi aan Sporza. "Ik heb mij tijdens die drie maanden echt tot rust kunnen brengen, zowel fysiek als mentaal. Daardoor kon ik zoveel trainen en heb ik nu die titel weten te pakken."

Van den Bergh was dan ook enorm trots op zijn eigen prestatie. "Dit is na het WK het grootste toernooi dat je kan winnen. Om dat dan ook nog eens als debutant te doen is ongelooflijk. Ik heb enorm veel vreugdedansjes gedaan."

Van den Bergh kwam heel zelfzeker over en dat voelde hij zelf ook wel aan. "Ik was in goede doen en begon wat arroganter te worden met mijn uitspraken. Toen ik in de finale een voorsprong begon uit te bouwen, wist ik dat het goed zat. Ik begon ook tegen mezelf te zeggen dat ik de wedstrijd ging winnen en dan deed ik dat ook."