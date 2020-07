Na het WK voetbal ook de Olympische Spelen? Qatar wil Spelen van 2032 organiseren

Qatar heeft aangekondigd dat heet meedingt naar de organisatie van de Olympische Spelen van 2032.

Het olympisch comité van Qatar heeft bij het IOC officieel een verzoek ingediend om de Olympische Spelen te organiseren. Voorlopig moeten ze de concurrentie aangaan met Queensland (Australië), Jakarta (Indonesië) en Shanghai (China).

Er zou ook een Noord-en Zuid-Koreaanse samenwerking in de pijplijn zitten. Er wordt gekeken naar een 'bid' voor de Olympische Spelen van 2032 vanuit de twee hoofdsteden van de landen die momenteel op voet van oorlog leven.

Mocht Qatar de spelen binnenhalen, zou het de eerste keer zijn dat de Olympische Spelen in het Midden-Oosten georganiseerd zullen worden. In 2022 zijn ze ook al gastland voor het WK voetbal, Qatar lijkt zich dus te willen verankeren in het collectieve sportgeheugen.

De Spelen van 2020 in Tokyo zijn uitgesteld naar 2021. In 2024 en 2028 vinden de Spelen plaats in Parijs en Los Angeles.