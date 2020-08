Anthony McGill door naar volgende ronde WK Snooker na razendspannend duel

Anthony McGill is er in geslaagd om Jack Lisowski, het dertiende reekshoofd, uit te schakelen in de eerste ronde van het WK Snooker. Het werd enorm spannend, maar McGill haalde het uiteindelijk met 10-9.

Jack Lisowski, het dertiende reekshoofd, is in de eerste ronde van het WK Snooker uitgeschakeld. Het werd wel razendspannend, want er werden 19 frames gespeeld. Anthony McGill haalde het uiteindelijk met 10-9. Ook onder meer Judd Trump en Ronnie O'Sullivan zijn al in actie gekomen, maar Trump had het niet onder de markt. De Brit haalde het met 10-8 van Tom Ford. Ronnie O'Sullivan kende geen problemen en won met 10-1 van Thepchaiya Uh-Noon.