🎥 Snookerspeler krijgt waarschuwing na middelvinger naar... witte bal

We begrijpen de reactie en de frustratie van Maflin wel. In de eerste ronde van het WK Snooker neemt het nummer 31 van de wereld het op tegen David Gilbet, het nummer 11 van de wereld. Ze moeten om het eerst 10 frames winnen om naar de tweede ronde door te stoten.

Bij een 8-7 achterstand lijkt het 16e frame helemaal het frame te gaan worden voor Maflin. 'The Viking' heeft de frame al binnen met een century (100+ punten), maar de tafel ligt zeer gunstig om voor een maximum break van 147 én de bijhorende 40.000 pond te gaan.

Maar bij een break van 105 gaat het mis voor Maflin. De witte bal rolt tegen de gele waardoor hij zijn positie op de zwarte bal helemaal kwijtspeeld. De witte bal wordt daardoor getrakteerd op een middelvinger.

