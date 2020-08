Ronnie O'Sullivan door naar halve finales WK snooker na thriller

De halve finales op het WK snooker zijn bekend. Ronnie O'Sullivan zal het opnemen tegen Mark Selby en in de andere halve finale neemt Kyren Wilson, de man die Judd Trump heeft uitgeschakeld, het op tegen Anthony McGill.

Het zag er lang niet goed uit voor Ronnie O'Sullivan, maar hij is er dan toch in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales op het WK snooker. Hij stond 7-2 in het krijt tegen Mark Williams, maar hij kon alsnog winnen met 13-10.

In de halve finales neemt O'Sullivan het op tegen Mark Selby. Hij haalde het met 13-7 van Neil Robertson. In de andere halve finale staan Kyren Wilson en Anthony McGill tegenover elkaar. Wilson schakelde Judd Trump, de nummer 1 van de wereld, uit met 13-9 en McGill won met 13-10 van Kurt Maflin.