Delfine Persoon moet week in quarantaine voor 'kamp van de revanche', tegenstandster kookt al van woede

Het is bijna zover: de kans voor Delfine Persoon op eerherstel. Op 22 augustus zal ze in het Engelse Brentwood boksen in een rematch tegen Katie Taylor, die na hun eerdere kamp in New York de overwinning toegewezen kreeg, al waren velen het er niet mee eens.

Persoon vertrekt zaterdag al naar het Verenigd Koninkrijk en zal daar volgens Het Laatste Nieuws een week in quarantaine gaan in het afgehuurde hotel, uiteraard vanwege het coronavirus. Die quarantaine is verplicht. Moest Persoon zich daar niet aan houden, krijgt ze een boete van 1000 pond per overtreding. Ik weet dat Taylor geen drie minuten tegen mij kan boksen In afwachting van de kamp heeft promotor Eddie Hearn via Zoom al een online persbabbel op poten gezet met Delfine Persoon en Katie Taylor. "Katie zegt dat ze genoeg deed om te winnen, maar ze deed niet genoeg", verwees Persoon naar het gevecht in Madison Square Garden. "Ronden van drie minuten zou beter zijn voor mij. Ik weet dat ze geen drie minuten tegen mij kan boksen. Ze zou gaan lopen." Straffe statements van Persoon. Taylor ging er niet dieper op in, maar promotor Eddie Hearn vertelde achteraf aan DAZN dat de Ierse niet opgezet was met de commentaren van onze landgenote. "Je kon de spanning voelen. Ik voelde dat Katie aan het koken van woede was."