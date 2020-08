Zenuwslopende halve finale op het WK Snooker levert in beslissende frame een winnaar op

In de halve finale van het WK Snooker hebben Kyren Wilson en Anthony McGill er een ware thriller van gemaakt. Om een plaats in de finale te bemachtigen, moest een speler 17 frames winnen. Uiteindelijk kon winnen met 17-16. Er was dus een beslissende frame nodig dat één uur duurde.

Wilson (8e op wereldranking) en McGill (39 op wereldranking) hebben beide nog nooit de finale gehaald op het WK Snooker en de zenuwen gierden bij beide door de keel. Het niveau was dan ook niet buitenaards, er was slechts één centurybreak gescoord in de laatste sessie. McGill slaagde erin om 122 punten te scoren in het 28e frame.

25 minuten nodig voor één bal

In de beslissende laatste frame begon het pokeren met nog één rode bal op tafel. Wilson slaagde erin om McGill snooker te leggen en meer dan 20 strafpunten te verzamelen. Wanneer Wilson dan toch zijn stoel verlaat om de rode bal te stoten, mikt hij de witte bal ongewild in de middenste pocket. Het heeft in totaal 25 minuten geduurd om de rode bal te potten.

Wilson met veel geluk

Even later gaat Wilson opnieuw in de fout door wit te potten op een schijnbaar eenvoudige bal. Hij kan het zelf amper geloven... Enkele minuten daarvoor was hij nog zeker van een finaleplek, maar hij liet McGill toch terugkomen.

Op de groene bal spelen beide spelers opnieuw een rondje verdedigingssnooker. Wilson heeft op dat moment 20 punten voorsprong met nog 25 punten op tafel. Als Wilson nog één bal kan potten, zit hij opnieuw virtueel in de finale.

Met onwaarschijnlijk veel geluk en onbedoeld lukt het Wilson om de groene bal te potten. De blik op zijn gezicht spreekt boekdelen en hij is bijna beschaamd om zo een finaleticket af te dwingen.

McGill lacht groen

McGill houdt zich eerst nog sterk, maar kan een ironisch lachje dan toch niet verbergen enkele minuten later. Als hij één snooker maakt, zit hij evenwel opnieuw in de wedstrijd. Maar het lukt de Schot niet en zo is Kyren Wilson de eerste finalist van het WK Snooker in 2020.

Wilson neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Ronnie O'Sullivan en Mark Selby. Zij spelen vrijdagavond hun wedstrijd uit. Selby staat 11-13 voor bij het ingaan van hun sessie.