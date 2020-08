Manon De Roey gaat niet door naar de finaleronden, ondanks ijzersterke tweede ronde

Onze landgenote Manon De Roey heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finaleronden van de AIG Women's Open. Nochtans zette De Roey een ijzersterke tweede ronde neer.

In haar eertse ronde had De Roey nog 81 slagen nodig, maar in haar tweede ronde deed ze 10 slagen beter. Met 71 slagen doet ze evengoed als alle andere topspeelsters. Jammer genoeg zorgt haar eerste ronde ervoor dat ze zich net niet kan plaatsten voor de finaleweken.

De Roey had een slag minder nodig voor de finaleweken. Maar ontevreden mag ze zeker niet zijn. Zo behaalde ze birdies op holes zes en en vijftien.

De Roey is niet de enige die naar huis trekt. Ook een grote naam als Hinako Shibuno keert huiswaarts. De Japanse won de AIG Women's Open vorig jaar. De Zweedse Daniela Holmqvist nam gisteren de leiding.