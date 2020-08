Britse media verbaasd dat Persoon verlies zo makkelijk accepteert: "Het zat dichter op elkaar dan ze dacht"

Delfine Persoon was groots in haar nederlaag en zei na de wedstrijd dat ze de nederlaag accepteerde. Maar de Britse media zijn verbaasd dat Persoon de nederlaag zo makkelijk toegaf.

Persoon krijgt vooral lof, vanwege haar prestatie, maar ook omdat ze achteraf enkele positieve woorden over had voor haar tegenstader, Katie Taylor.

De Britse media feliciteren Persoon, noemen haar een vechter die nooit opgeeft en zien in haar een waardige tweede. Ook Anthony Joshua gaf toe dat Persoon er een sterke match op had zitten. "Het resultaat had beide kanten kunnen opgaan", zei Joshua zelfs.

In de Engelse kranten valt vandaag ook vooral verbazing te lezen. "Persoon had evengoed kunnen winnen als Tayor. Beide waren evenwaardig en de stemmen van de jury waren heel nipt. Het is dan ook opvallen dat ze achteraf haar verlies zo makkelijk accepteert", valt er overal te lezen.