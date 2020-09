Delfine Persoon geeft boksles aan speelsters Club Brugge

Delfine Persoon heeft de speelsters van Club Brugge een Boskales gegeven. De Belgische bokskampioene voorzag een speciale training.

Normaal gezien gebruiken de dames van Club Brugge hun handen amper tijdens een wedstrijd, toch vonden ze het een leuk initiatief om eens een bokstraining te krijgen van een echte bokskampioene.

"Het was leuk. Eerst kregen we wat basisoefeningen, maar nadien deden we vaker van die wedstrijdgerichte oefeningen", zei verdediger Nicky Van den Abeele aan Sporza. "Het was leuk om eens wat frustratie eruit te kloppen."

"We hebben vandaag de basis gegeven van een bokstraining. De houding en hoe ze hun handen moeten houden,.. Je zag meteen dat het sportieve dames waren. Ze hadden meteen hun hand- en voetcoördinatie in orde. Als er een paar de overstap willen maken, dan zal een paar onder hen dat zeker lukken. Er zit talent in", zei Persoon zelf.