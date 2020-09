UFC: komend weekend staat een zeer spannend titelgevecht op het programma

Komend weekend staat er opnieuw een leuk gevecht op het programma in de UFC. In de Middleweight staat de kampioen Israel Adesanya namelijk tegenover zijn uitdager Paulo Costa.

Israel Adesanya is een fenomeen in de UFC. De kampioen in de Middleweight verloor nog niet in deze categorie en won al 19 wedstrijden op rij. Toch zal hij dit weekend zijn titel moeten verdedigen tegen een lastige tegenstander.

Adesanya neemt het namelijk op tegen de 29-jarige Braziliaan Paulo Costa. Ook Costa verloor nog niet in de Middleweight en hij won al 13 wedstrijden op rij, wat deze wedstrijd dus nog interessanter maakt. Beide heren zullen hun huid duur moeten verkopen als ze hun ongeslagen reeks willen verderzetten.