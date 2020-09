Mark Selby heeft European Masters snooker op zijn naam gezet na zeer spannende finale

Mark Selby heeft de European Masters snooker op zijn naam gezet. In een spannende finale haalde hij het met 9-8 van Martin Gould. Het is de achttiende rankingtitel in de carrière van Selby.

Mark Selby, de nummer één van de wereld, heeft zijn favorietenrol waargemaakt op de European Masters snooker. Hij haalde het met het kleinste verschil van de Engelsman Martin Gould. Het werd 9-8. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Selby daarmee zijn achttiende rankingtitel binnengehaald. Zo doet hij even goed als Neil Robertson. Om Ronnie O’Sullivan in te halen, zal hij echter nog heel wat wedstrijden moeten winnen, want O’Sullivan zit aan 37 rankingtitels.