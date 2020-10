Stanley Cup gaat voor tweede keer naar Tampa Bay

De prestigieuze Stanley Cup, uitgereikt aan de winnaar van de NHL-competitie, gaat dit jaar naar Florida. Want Tampa Bay Lightning heeft afgelopen nacht de Dallas Stars verslagen en heeft als eerste ploeg 4x gewonnen in de finale.

Tampa Bay stond voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van de NHL-competitie. in 2004 wonnen ze de Stanley Cup, in 2015 verloren ze de finale.

De NHL-compeitite werd bubbelgewijs afgewerkt in de Rogers Place in Canada. Dat gebeurde zonder publiek.

Vorig jaar leek het ook Tampa Bay dat de beste ploeg was, ze behaalden een recordaantal zeges na de reguliere competitie maar werden in de 1e ronde van de play offs met 4-0 werslagen.

Victor Hedman werd uitgeroepen tot MVP (Most Valuable Player) van de play offs.