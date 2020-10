Belgium Rugby legt alle competities in België stil

Alle rugbykampioenschappen in België worden tot 8 november stilgelegd. Dat heeft Belgium Rugby in samenspraak met Rugby Vlaanderen en LBFR beslist.

Die beslissing komt er nadat Vlaams minister van Sport Ben Weyts de maatregelen in de sportwereld verstrengde. Tot 8 november wordt er in België niet meer gerugbyd, daarna wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

"We hebben de beslissing genomen de wedstrijden op te schorten om onze sociale verantwoordelijkheid op te nemen in deze moeilijke tijden. We willen onze sport laten doorgaan, maar we willen voorkomen dat er tijdens de wedstrijden sportbubbels gemengd worden. We geven daarom prioriteit aan de clubtrainingen voor de komende maand", klinkt het bij Belgium Rugby.

"De cijfers spreken voor zich, op de eerste dag van het kampioenschap moest 15% van de wedstrijden worden uitgesteld. Afgelopen zondag werd ons gevraagd 52% van de wedstrijden uit te stellen."

"De trainingen blijven wel doorgaan om iedereen in staat te stellen zijn of haar sport te beoefenen. In de week van 2 november staat er meeting gepland met Rugby Vlaanderen en de LBFR om de situatie te evalueren en te beslissen over de voortzetting van het kampioenschap."