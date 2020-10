Fans van de UFC hebben iets om naar uit te kijken: Khabib Nurmagomedov komt dit weekend opnieuw in actie

Het is al meer dan een jaar geleden dat we Khabib Nurmagomedov nog eens in actie konden zien in de UFC, maar dit weekend is het zo ver. Dan staat de Rus voor een titelgevecht in de Lightweight tegen Justin Gaethje.

