Nina Derwael moet na positieve test van haar vriend voor tweede keer in quarantaine

Geen last hebben van symptomen en toch meerdere keren in quarantaine moeten: Nina Derwael zit in die situatie. De tweevoudige wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers zal ook nog meerdere testen laten afnemen om uit te sluiten of ze corona heeft.

Nina Derwael vormt een koppel met de voetballer Siemen Voet, die sinds dit seizoen voor voetbalclub KV Mechelen speelt. Daar gaat het coronavirus momenteel rond als een lopend vuurtje. Reeds tien spelers uit de A-kern hebben positief getest. Daar is Voet ook bij en dat blijft niet zonder gevolgen voor Derwael. Doordat haar vriend het coronavirus heeft opgelopen, moet ook Derwael zelf nu even in quarantaine. Het is al de tweede maal dat de gymnaste zich moet isoleren door een mogelijke besmettng van iemand anders. Het ging toen om iemand binnen haar eigen turngroep. HERVATTING TRAINING MITS NEGATIEVE TESTEN Nna Derwael gaat zich ook twee keer laten testen op het coronavirus. Is het resultaat van die testen evenveel keer negatief, dan kan ze meteen weer de training hervatten. Als de Limburgse ook zelf het coronavirus heeft, dan wacht uiteraard een langere quarantaineperiode.