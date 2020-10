Einde van een tijdperk? Dirk Van Tichelt geeft vrijdag persconferentie

Het lijkt erop dat Dirk Van Tichelt het voor bekeken houdt. De Beer van Brecht roept vrijdag de pers bijeen voor een mededeling.

Van Tichelt zit in een sukkelstraatje als het aankomt op blessures. In de televisieshow Gert Late Night vertelde hij dat hij heel veel last had van een nekblessure. De bronzen medaillewinnaar op de Spelen in Rio lijkt er nu de brui aan te geven.

De uitgestelde Spelen in Tokyo van 2021 leken het laatste doel te worden van Dirk Van Tichelt. Maar vorige week moest hij ook passen voor een toernooi in Boedapest waardoor de kansen om zich alsnog te kwalificeren steeds kleinder werden.

Van Tichelt werd in 2008 5e op de Olympische Spelen van Peking én Europees kampioen. Op het WK van 2009 in Rotterdam pakte hij brons. Op de Spelen van 2012 in Londen werd hij pas 9e.