Thomas Detry doet het uitstekend op de European Tour in Cyprus

De European Tour in het golf is volop aan de gang in Cyprus en onze twee landgenoten Thomas Detry en Nicolas Colsaerts zijn van de partij. Detry staat op een uitstekende zesde plaats en Colsaerts moet voorlopig tevreden zijn met de 62ste plaats.

