🎥 Ramiz Brahimaj zal zijn debuut in de UFC niet snel vergeten: door vreselijke blessure had hij bijna zijn oor verloren

Ramiz Brahimaj heeft een vreselijke blessure opgelopen bij zijn debuut in de UFC. In de welterweight stond hij tegenover Max Griffin, maar door een stevige uithaal van Griffin met zijn schouder, verloor Brahimaj bijna zijn oor.

Zelfs Dana White, de voorzitter van de UFC, was onder de indruk van de blessure van Ramiz Brahimaj. U kan de beelden en het oor van Brahimaj hieronder bekijken. Opgelet: het is niet voor gevoelige kijkers.

🤢 #UFCVegas13 is LIVE TONIGHT on @espn at 10pm ET pic.twitter.com/dUbmcIyi6g