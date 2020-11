Iets om naar uit te kijken! Komend weekend staan er twee titelgevechten op het programma in de UFC

Dit weekend wordt er opnieuw gevochten in de UFC. Het is een groot evenement met een titelgevecht, want Deiveson Figueiredo, UFC-kampioen in de flyweight, neemt het op tegen Alex Perez.

Uiteraard is het duel tussen Figueiredo en Perez het main event van de avond. De Braziliaanse UFC-kampioen Figueiredo maakte in zijn vorig titelgevecht nog heel wat indruk door Joseph Benavidez te verslaan met een knappe submission. Toch zal Alex Perez er uiteraard alles aan willen doen om Figueiredo te kloppen. Perez zit aan 24 overwinningen en 5 nederlagen, maar dan ogen de statistieken van Figueiredo iets indrukwekkender. Hij won al 19 wedstrijden en verloor er slechts één. Valentina Sjevtsjenko Ook bij de vrouwen is er dit weekend een titelgevecht. De 32-jarige Valentina Sjevtsjenko is de vrouwelijke kampioene in de flyweight en haar gevecht is tegen de Braziliaanse Jennifer Maia. Sjevtsjenko zit aan 19 overwinningen en 3 nederlagen in haar carrière, terwijl Maia aan 18 overwinningen zit en 6 nederlagen.