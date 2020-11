Jorre Verstraeten en Charline Van Snick gekwalificeerd voor kwartfinales op EK Judo

Op het EK Judo kwamen er maar 7 Belgen in actie, maar er zijn maar 2 Belgen die zich hebben kunnen kwalificeren voor de kwartfinales. Jorre Verstraeten en Charline Van Snick hebben zich kunnen plaatsen bij de laatste 8.

Voor Jorre Verstraeten en Charline Van Snick is het voorlopig een goed Europees Kampioenschap. Ze zijn er namelijk in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Ze moesten allebei niet in actie komen in de eerste ronde.

In de tweede ronde konden ze dus hun kamp winnen. Volgens Sporza haalde Verstraeten het met een beslissende houdgreep van Salih Yuldiz en Charline Van Snick kon indruk maken met een armklem. Zij haalde het van Borodina. De andere Belgen zijn uitgeschakeld.