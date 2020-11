De te verwachten winnaar in Belgisch onderonsje: geen nieuwe Europese titel maar wel andere medaille voor Casse

Het was de dag van de waarheid voor Matthias Casse. De nummer één van de wereld verdedigde in de categorie onder de 81 kg zijn Europese titel. Die titel verlengen zat er niet in. Wel veroverde Casse een mooie bronzen medaille. Dat ging dan wel ten koste van een andere landgenoot, Sami Couchi.

Casse begon vlekkeloos aan zijn EK met een ippon tegen Nikola Gardasevic. De weg naar de kwartfinales liep iets minder over rozen, want Casse blesseerde zich even aan de neus. Nadien slaagde hij er toch in om zijn Turkse tegenstander Muhammet Koc de baas te blijven.

De Belgische topjudoka vloerde vervolgens Murad Fatiyev met een prachtige houdgreep en een ippon. In de halve finales kwam er echter een einde aan de droom om opnieuw Europees kampioen te worden. Tato Grigalashvili scoorde een waza-ari en verdedigde nadien met succes.

DAPPER VERWEER CHOUCHI IN KAMP OM BRONS

Er volgde wel nog een kamp om brons en daarin was de tegenstander uitgerekend Sami Chouchi, die via de herkansingen zijn eigen medaillekansen gaaf had gehouden. Zeker een medaille voor België dus, maar voor welke Belg? Het duurde even eer we dat te weten kwamen, want pas in de extra tijd kwam er een onderscheid. Casse pakte met een ippon brons nadat Chouchi zich tien minuten lang dapper verweerde.