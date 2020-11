Figueiredo en Sjevtsjenko trekken aan het langste eind en verlengen zo hun UFC-titel

Het voorbije weekend stonden er twee titelgevechten op het programma in Flyweight divisie van de UFC. Bij de mannen stond Deiveson Figueiredo tegenover Alex Perez en bij de vrouwen nam Valentina Sjevtsjenko het op tegen Jennifer Maia.

Bij de mannen was het titelgevecht wel zeer snel voorbij. De Braziliaan Deiveson Figueiredo had uitdager Alex Perez al na twee minuten in de eerste ronde in zijn greep en de titelhouder won dan ook via een submission. Daardoor heeft Figueiredo nu 20 overwinningen en 1 nederlaag. Perez zit aan 24 overwinningen en 6 nederlagen.

Bij de vrouwen was het titelgevecht een stuk spannender. Valentina Sjevtsjenko kon haar titel verlengen, maar ze had er wel vijf rondes voor nodig. De einduitslag werd beslist door een decision. Sjevtsjenko heeft zo 19 overwinningen en 3 nederlagen. Maia, de uitdager van Sjevtsjenko het voorbije weekend, heeft nu 18 overwinningen en 6 nederlagen.