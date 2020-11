Rico Verhoeven is niet bang van Jamal Ben Saddik: "Je kan hem zelfs niet met mij vergelijken"

In januari 2021 staat er een zeer mooi titelduel op het programma in het kickboksen. Onze landgenoot Jamal Ben Saddik zal het opnemen tegen Rico Verhoeven. De Nederlander is alvast niet bang voor Ben Saddik.

Ben Saddik en Verhoeven stonden al twee keer tegenover elkaar. De eerste keer won Ben Saddik, maar het tweede duel ging naar Verhoeven. De Nederlander heeft voorlopig de wereldtitel en hij gaat die tegen Ben Saddik al voor de tiende keer verdedigen. Verhoeven is echter niet bang voor onze landgenoot. Hij vertelde het in een interview bij NOS. "We zitten nu op een ander niveau en ik ga het laten zien. Je kan hem niet met mij vergelijken", zei Rico Verhoeven.