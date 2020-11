Tyson en Roy Jones Junior verwennen fans in demonstratieduel en tonen dat de oude garde zeker niet versleten is

Een winnaar was er niet in het duel tussen Mike Tyson (54) en Roy Jones Junior (51) maar beide heren hebben het betalend publiek wel vermaakt tijdens hun exhibitieduel.

Beide heren kregen enkele miljoenen door op hun oude dag nog eens in de ring te stappen. Ze moesten er wel iets voor doen: veel klappen incasseren. Op voorhand werd al gezegt dat het niet zozeer om te winnen ging en dat een knock-out liefst vermeden werd.

Maar dat betekent niet dat er niet raak geslagen werd. "Tyson is enorm sterk. Als hij je raakt, doet alles pijn", klinkt het bij Jones Junior. Iron Mike was tevreden met het resultaat, al had hij nooit eerder gelijkgespeeld. "We hebben het publiek vermaakt en dat was ook het belangrijkste", zei hij.