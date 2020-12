O'Sullivan verslikt zich in Zwitser op het UK Championship

Ronnie O'Sullivan mag dan wel regerend wereldkampioen zijn, The Rocket heeft een heel grillige prestatiecurve. In de tweede ronde van het UK Championship ging hij ten onder tegen de Zwitser Ursenbacher.

Het draaide al van bij het begin niet voor O'Sullivan. In de eerste 4 frames kon hij er slechts eentje winnen met een hoogste break van 68.

Bij een 4-2 stand ging hij dan toch op en over de Zwitser tot 4-5 waardoor hij nog maar één frame nodig had. Toch gaf Ursenbacher niet op, het nummer 66 van de wereldranglijst knokte zich terug in de partij en won met 6-5.

"Ik verdiende het om te verliezen vandaag", klonk het achteraf bij O'Sullivan. "Mijn niveau was gewoon gênant, Ursenbacher speelde beter", was hij eerlijk.