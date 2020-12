Dimitri Van den Bergh kent mogelijke tegenstander op PDC World Darts Championship

Op 15 december start het PDC World Darts Championship. Dimitri Van den Bergh zal pas vanaf de tweede ronde in actie moeten komen, maar hij zou wel eens meteen voor een moeilijke opgave kunnen staan.

Dimitri Van den Bergh was goed op dreef de voorbije weken en zal vertrouwen getankt hebben voor het PDC World Darts Championship dat op 15 december zal starten. Van den Bergh, de nummer negen van de wereld, moet pas in de tweede ronde in actie komen.

Er is gisteren geloot en het werd duidelijk dat Van den Bergh meteen een moeilijke opgave kan krijgen. Hij zal moeten spelen tegen Luke Humphries of Paul Lim. Onze landgenoot heeft slechte herinneringen aan Humphries, want hij schakelde onze landgenoot vorig seizoen uit in de derde ronde van het toernooi.