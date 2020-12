Wereldrecord halve marathon wordt verpulverd in Valencia

Het wereldrecord op de halve marathon is zondag gesneuveld in Valencia (archieffoto uit Valencia). De Keniaan Kiwiott Kandie legde 21,1 kilometer af in 57 minuten en 32 seconden, 29 seconden sneller dan het oude wereldrecord.

In totaal gingen er maar liefst 4 lopers onder het oude wereledrecord van de Keniaan Kamworor. Dat werd vorig jaar gelopen in Kopenhagen. Kandie bleef in Valencia de Oegandees Kiplimo voor, daarna volgden landgenoten Kipruto en Mutiso. Die laatste snelde 2 seconden onder het oude wereldrecord. Maar niet aleen bij de heren ging het hard want de vrouwen zorgden voor een record. Geen wereldrecord maar wel een parcoursrecord. Winnares was de Ethiopische Dibaba, zij deed de halve marathon in 1u05. De marathon van Valencia is elk jaar met bijna 20.000 deelnemers de grootste van Spanje en de 4e grootste van Europa. Enkel die van Parijs, Berlijn en Londen zijn populairder.