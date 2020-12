43-jarige ster uit de UFC houdt het voor bekeken

De 43-jarige Yoel Romero zal niet meer in actie komen in de UFC. Romero is een grote naam in de MMA-wereld, maar de Cubaan kon nooit een wereldtitel winnen. Hij houdt het voor bekeken na 13 overwinningen en 5 nederlagen.

Yoel Romero is al 43 jaar oud, maar de Cubaan kwam pas laat aan in de UFC. Hij maakte zijn debuut pas in 2013, maar Romero begon wel uitstekend aan zijn UFC-carrière in de Middleweight met 8 overwinningen op rij. Het leverde hem een titelgevecht op tegen Robert Whittaker. Het werd een slijtageslag, maar uiteindelijk trok Whittaker aan het langste eind. Nog geen jaar later kreeg Romero een nieuwe kans tegen Whittaker, maar ook nu kon Romero niet winnen. Na de laatste nederlaag tegen Whittaker kon Romero niet winnen. Hij verloor nog van Paulo Costa en ook zijn laatste duel, een titelgevecht tegen Israel Adesanya, waarbij Romero moest invallen voor Costa door een blessure, verloor hij. Romero neemt zo afscheid van de UFC met 13 overwinningen en 5 nederlagen.