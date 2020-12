Anthony Joshua behoudt drie wereldtitels bij zwaargewichten na knock-out tegen Bulgaar

De Brit Anthony Joshua had zaterdagnacht geen probleem met zijn Bulgaarse tegenstander Koebrat Poelev. Met knock-out werd de Poelev verslagen en behoudt Joshua zijn wereldtitels. Maar de volgende kamp wacht al...

Het gevecht tussen Joshua en Poelev werd in de Wembley Arena gehouden en er was ook wat publiek aanwezig. Die Britse fans zagen dat Joshua de kamp tegen Poelev domineerde maar het uiteindelijk in de negende ronde ook kon afmaken na een ferme rechtse slag.

Titanenduel komende

Antony Joshua mag dan wel 3 wereldtitels hebben, zijn landgenoot Tyson Fury heeft er ook twee. Maar de volgende kamp van beide Britten is tegen elkaar. Een kamp waar hoogstwaarschijnlijk enorm veel geld mee gemoeid is, maar dus ook 5 wereldtitels in de gewichtsklasse van de zwaargewichten.