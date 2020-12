Overzicht: hoe staan de Belgen ervoor op het WK Darts?

Vanavond is het zo ver. Dan begint Dimitri van den Bergh aan zijn WK Darts. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen Paul Lim, die in de eerste ronde dan weer Luke Humphries wist uit te schakelen.

Onze landgenoot Mike De Decker werd uitgeschakeld in de eerste ronde, maar met Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh zijn nog steeds twee Belgen actief op het WK Darts. Twee Belgen waar veel van worden verwacht.

Huybrechts maakt het voorlopig alvast helemaal waar. In de eerste ronde schakelde hij vlot de Chinees Di Zhuang uit met 3-0 en maandagavond zorgde "The Hurricane" voor een kleine stunt, door Ian White, de nummer tien van de wereld, met 3-1 uit te schakelen. In de volgende ronde neemt Huybrechts het op tegen Ryan Searle. Normaal een haalbare kaart, maar Searle schakelde in de tweede ronde wel de Nederlander Jeffrey de Zwaan uit met duidelijke 3-0 cijfers.

Dimitri van den Bergh komt vanavond voor de eerste keer in actie. "Dancing Dimi" neemt het in de tweede ronde op tegen Paul Lim. Bij een overwinning zal onze landgenoot en nummer 9 van de wereld het in de derde ronde opnemen tegen de Nederlander Jermaine Wattimena, de nummer 24 van de wereld, of Nick Kenny.